أشرف نصار: سعيد بالروح القتالية للاعبين ونسعى للتواجد في المربع الذهبي للدوري

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بضمان فريقه التواجد ضمن الأندية التسعة في الدور الأول من دوري نايل.

وتابع اللواء أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حققنا الجزء الأول من طموحنا وبإذن الله نحقق باقي طموحاتنا بالتواجد في المربع الذهبي".

وأضاف: "نركز على الكأس وكأس الرابطة أيضًا، ومحمد أبو جبل عاد إلى التدريبات وعلى مشارف المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل رئيس نادي البنك الأهلي: "أبو جبل حارس مهم والفريق يحتاج كل عناصره خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: "مباراة اليوم أمام طلائع الجيش كانت صعبة ونجحنا في التعادل في وقت صعب وحصلنا على نقطة مهمة والأهم من النقطة هي روح اللاعبين وإصرارهم على العودة وتعديل النتيجة".

وانتهت مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي طلائع الجيش: حامد الجابري ويسري وحيد في الدقيقتين 27 و58، بينما أحرز هدفي البنك الأهلي: أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 84 و90+11 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 21، بينما يحتل البنك الأهلي بقيادة مديره الفني طارق مصطفى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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