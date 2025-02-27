محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

كشف مجدي المتناوي، المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي مفاجآت خطيرة بشأن التسريب الصوتي للحكم محمد عادل ضد لاعبي البنك في مباراة الزمالك بالدوري المصري.

مفاجأة بقضية تسريبات الحكم محمد عادل

ونشر مجدي المتناوي بوست يكشف خلاله أنه بدأ اليوم الخميس التحقيق بشأن البلاغ المقدم من النادي ضد الحكم محمد عادل بنيابة النزهة منوها أن التحقيقات استمرت لمدة ثلاث ساعات.

وقال المتناوي في تصريحات خاصة لفيتو، إن مسئولي البنك الأهلي مثلوا اليوم أمام نيابة النزهة كما تم عرض التسجيل الصوتي والاستماع لمحتواه الذي تضمن سب وقذف وألفاظ خارجة وبذيئة من الحكم محمد عادل ضد لاعبي البنك الأهلي طوال المباراة والتي أثبتت تورط الحكم محمد عادل وصحة التسريبات الخاصة بالمباراة أيضا.

يذكر أن المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي قال: "عرضنا على البنك الأهلي واللواء أشرف نصار ما تم من تطاول على لاعبي البنك الأهلي ومن ألفاظ وشتائم، وتقدمنا ببلاغ اليوم الأحد ضد محمد عادل".

وأمرت نيابة النزهة باستدعاء الحكم محمد عادل لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده يتهمه بسب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك كما أمرت بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمكان.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1248 لسنة 2025 النزهة، إنه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـ VAR، تبين قيام الحكم بتوجيه ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون تجاه لاعبي البنك الأهلي، الأمر الذي دفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية.

بداية أزمة التسريب للإعلامي إبراهيم فايق

وبدأت أزمة الإعلامي إبراهيم فايق والحكم الدولي محمد عادل، حينما قام فايق، بإذاعة تسريب لحديث محمد عادل مع طاقم تحكيم غرفة "الفار"، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، والتي شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، بعد احتساب عادل لثلاثة ركلات جزاء في هذا اللقاء.

ولم تتوقف الأزمة عند تسريب محادثة الفار، خلال برنامج الكورة مع فايق، الذي يقدمه إبراهيم فايق، عبر قناة "إم بي سي مصر"، بل وصل الأمر إلى ساحات القضاء، حيث قام الحكم محمد عادل في أوائل شهر نوفمبر الماضي، بتقديم عدة بلاغات ضد إبراهيم فايق، بسبب التسريب الصوتي الذي ظهر خلال برنامجه.

أقوال الحكم محمد عادل في التحقيقات

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

محمد عادل قال أمام الجهات المسؤولة، إن التسريب الصوتي مفبرك، ويتضمن جمل لم تصدر منه خلال حديثه مع حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة، وطالب بالتحقيق مع كل من اتهمه بتعمد منح الزمالك الفوز البنك الأهلي.

أقوال الحكم محمد عادل في التحقيقات

محمد عادل قال أمام الجهات المسؤولة، إن التسريب الصوتي مفبرك، ويتضمن جمل لم تصدر منه خلال حديثه مع حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة، وطالب بالتحقيق مع كل من اتهمه بتعمد منح الزمالك الفوز البنك الأهلي.

أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في التحقيقات

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ غير اللائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون اتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.

وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من سراي النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ سب وقذف وتشهير

بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.