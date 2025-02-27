اتحاد بنوك مصر ينفي أي صلة له بمنصة “GRA”

نفى اتحاد بنوك مصر أي صلة له بمنصة “GRA” ولا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي أي صلة.

وأكد أنه لا توجد أي تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري فضلا عن عدم وجود أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.

وأهاب الاتحاد بعدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.

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