رئيس اتحاد البنوك يكشف عن انخفاض كبير في سعر الفائدة خلال 2025

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس البنك الأهلي، عن توقعات القطاع المصرفي والبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال عام 2025.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين: "أسعار الفائدة مرتبطة بمعدل التضخم، ومع رفع سعر الفائدة في 2016 كانت النتيجة انخفاض التضخم الذي تجاوز وقتها الـ30%".

ولفت إلى القطاع المصرفي لا يستطيع إقراض قطاع الصناعة بفائدة منخفضة ولكن هناك مبادرات كانت تحدث مع المصانع التي تزيد التصدير.

وأكد أن توقعاتنا تشير إلى أنه خلال سنة 2025 ومع انخفاض التضخم فإن أسعار الفائدة ستنخفض ما بين 3 إلى 6%.

ولفت إلى أن البنوك تساعد القطاع الخاص ولكننا لا يمكننا دعم القطاع الخاص بفائدة أقل من فائدة الودائع التي نطرحها على العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.