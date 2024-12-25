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اقتصاد

رئيس اتحاد البنوك يكشف عن انخفاض كبير في سعر الفائدة خلال 2025

محمد الأتربي رئيس
محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي، فيتو

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس البنك الأهلي، عن توقعات القطاع المصرفي والبنك المركزي بشأن سعر الفائدة خلال عام 2025.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين: "أسعار الفائدة مرتبطة بمعدل التضخم، ومع رفع سعر الفائدة في 2016 كانت النتيجة انخفاض التضخم الذي تجاوز وقتها الـ30%".

ولفت إلى القطاع المصرفي لا يستطيع إقراض قطاع الصناعة بفائدة منخفضة ولكن هناك مبادرات كانت تحدث مع المصانع التي تزيد التصدير.

 

وأكد أن توقعاتنا تشير إلى أنه خلال سنة 2025 ومع انخفاض التضخم فإن أسعار الفائدة ستنخفض ما بين 3 إلى 6%.

ولفت إلى أن البنوك تساعد القطاع الخاص ولكننا لا يمكننا دعم القطاع الخاص بفائدة أقل من فائدة الودائع التي نطرحها على العملاء.

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