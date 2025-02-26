البنك المركزي يستقبل وفدًا من نظيره التنزاني لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

البنك المركزي المصري ، في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز روابطها بالقارة الأفريقية وتعميق العلاقات الثنائية مع البلدان الأفريقية في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من نظيره التنزاني برئاسة نائب محافظ البنك المركزي التنزاني، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك بين البنكين والذي يستهدف تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية ونظم خدمات الدفع.

التزام البنك المركزي بتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية الشقيقة



كما استقبل الوفد التنزاني رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والذي أكد من جانبه على التزام البنك المركزي بتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الأفريقية الشقيقة من خلال نقل التجربة المصرية الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في ضوء ما شهدته من طفرات ساهمت في تسهيل المعاملات المالية للمواطنين.

جهود البنك المركزي المصري لمواكبة التطورات العالمية



وخلال الزيارة، تم إطلاع الوفد التنزاني على جهود البنك المركزي المصري لمواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، بالإضافة إلى استعراض أهم الأطر التنظيمية، وإجراءات الحوكمة المتبعة والقواعد المؤسسية وسياسات إدارة الموارد البشرية بالبنك، حيث تعكس هذه الزيارة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية بوجه عام، والبنك المركزي التنزاني على وجه التحديد، مما يعزز الجهود المستمرة لتوطيد التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات والمعرفة.

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