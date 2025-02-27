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رياضة

عبد الواحد السيد: الزمالك مظلوم وهناك محاولات لإبعاده عن المنافسة

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن فريقه تعرض لظلم كبير خلال الفترة الماضية بسبب أخطاء التحكيم في المباريات الأخيرة.
وأضاف مدير الكرة في تصريحاته عقب مباراة زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري: "الأمر أصبح صعبًا وهناك محاولات لإبعاد الزمالك عن المنافسة، والفريق تعرض لظلم كبير في المباريات الماضية، وتعرض لاعبو الفريق للإيقاف أيضًا بسبب أخطاء التحكيم".
وواصل عبد الواحد السيد: "لسنا ضعافًا، ونطالب بحق الفريق فقط، ولنا ركلة جزاء في لقاء زد اليوم، ومن أقل حقوقي أن يذهب الحكم لرؤية اللعبة في تقنية الفيديو".
وأضاف مدير الكرة: "الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام الظلم الذي يتعرض له، ولا نريد سوى تحقيق العدالة، ونريد منافسة محترمة".
وتعادل فريق الزمالك مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة.
 

سقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد.

وكان على مقاعد البدلاء: محمد سيد مزيكا - محمد أشرف - إسلام إسماعيل - أحمد عادل ميسي - حمدي علاء - ماجد هاني - يورك رفائيل - عمار حمدي - شادي حسين.

تشكيل الزمالك ضد زد

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط:  محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

وكان على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي  وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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