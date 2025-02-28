الألعاب النارية في رمضان.. انخفاض بالأسعار وزيادة في الإقبال.. تحذيرات من خطورتها على الأطفال.. تتسبب في حروق وإصابات بالعيون واليدين (فيديو وصور)

تُعد الألعاب النارية من أبرز المظاهر التي ترتبط بشهر رمضان في مصر، حيث يقبل الأطفال والشباب على شرائها بكثافة لإضفاء أجواء احتفالية على ليالي الشهر الكريم. ورغم عدم تقنين هذه التجارة رسميًا، فإنها تنتشر بشكل كبير في الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، حيث تُباع بمختلف أنواعها، من الصواريخ والبومب إلى الشماريخ وقنابل الدخان والصاروخ الفراشة. هذا العام، شهدت أسعارها انخفاضًا ملحوظًا، مما ساهم في زيادة الإقبال عليها.

انتشار الألعاب النارية رغم غياب التقنين

على الرغم من أن تجارة الألعاب النارية غير مرخصة رسميًا في مصر، فإنها تجد طريقها إلى الأسواق في كل موسم رمضاني، حيث يعتمد التجار على استيرادها من الخارج، إضافة إلى تصنيع بعض الأنواع محليًا. وتنتشر نقاط البيع في الأسواق الشعبية وأكشاك البقالة، كما يقوم بعض الباعة الجائلين بترويجها في الشوارع والأحياء السكنية.

ورغم التحذيرات المستمرة من خطورة الألعاب النارية، فإنها تظل جزءًا من الموروث الشعبي، حيث يعتبرها البعض وسيلة للاحتفال برمضان والمناسبات الدينية.

انخفاض الأسعار وزيادة الإقبال

شهدت أسعار الألعاب النارية انخفاضًا واضحًا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال عليها. يبدأ سعر القطعة الواحدة من 5 جنيهات، بينما تُباع العلبة الكاملة بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا، ما جعلها في متناول شريحة أكبر من الأطفال والشباب.

وتنوعت الأنواع بين المحلي والمستورد، حيث أصبحت بعض المنتجات تُصنع داخل الورش الصغيرة لتلبية الطلب المتزايد، في حين لا تزال المنتجات المستوردة، خاصة الصينية، تحظى بشعبية كبيرة بسبب جودتها وتنوعها.

جدول بأسعار بعض أنواع الألعاب النارية في الأسواق

النوع السعر للقطعة (بالجنيه) السعر للعلبة (بالجنيه) الصاروخ الفراشة 5 40 البومب الصغير 1 25-50 البومب الكبير 2 50 الشماريخ 40 120 قنابل الدخان 20 90 الصواريخ متعددة الانفجارات 5-15 50-150

المخاطر والتحذيرات الأمنية

ورغم الأجواء الاحتفالية التي تضفيها الألعاب النارية على ليالي رمضان، فإنها تمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال والشباب، حيث تسببت في العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية، مثل الحروق والإصابات في العيون واليدين. كما أنها قد تؤدي إلى حرائق في بعض الأحيان، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف حملاتها لضبط الأسواق ومصادرة الكميات غير القانونية.

تظل الألعاب النارية جزءًا من العادات الرمضانية التي يحرص البعض على ممارستها رغم مخاطرها وتحذيرات الجهات الرسمية. ومع انخفاض الأسعار هذا العام، ازدادت شعبيتها وانتشارها بين مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها ظاهرة مستمرة يصعب السيطرة عليها في ظل الإقبال المتزايد عليها كل عام.

استطلاع هلال رمضان

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

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