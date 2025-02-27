116 ندوة علمية دعوية بمسجد سوهاج بعنوان "عبادة الصيام وتهذيب الأخلاق"

عقدت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الخميس 116 ندوة علمية دعوية علي مستوى المحافظة سوهاج بعنوان: ”عبادة الصيام وتهذيب الأخلاق بعد صلاة العشاء ضمن برنامج “مجالس العلم والذكر”.

وأوضح الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن هدف من ندوات بمساجد على مستوى المحافظة هو عبادة الصيام وتهذيب الأخلاق والتصدي للظواهر السلبية في المجتمع.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية، وضمن نشاط الوزارة في التصدي للظواهر السلبية في المجتمع وبرعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

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