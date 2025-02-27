عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مجلس الجامعة بجلسته رقم ٢١٧ لشهر فبراير ٢٠٢٥ وناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة علي تعديل اللائحة الداخلية لكلية الصيدله بكالوريوس الصيدلة فارم دي-فارم دي كلينكال" بنظام الساعات المعتمدة وذلك بعد عمل التعديلات اللازمة لفصل قسم الصيدلانيات والصيدلة الاكلينيكية الي قسمين منفصلين، وموافقة القسم علي فصل القسم الي قسمي" الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية- الصيدلة الاكلينيكية"

تعرف على قرارات مجلس جامعة سوهاج

وأضاف النعماني انه تم الموافقة علي مذكرة التفاهم بين قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، وقسم العلوم الجزئية بجامعة هنان بجمهورية الصين الشعبية، والموافقة علي تقديم دراسة جدوي تشمل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة ببرنامج الدراسات العليا بالأقسام المختلفة بناء علي توصية لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في هذا الشأن.

والجدير بالذكر انه تم الموافقة على تعيين ٣ أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والصيدلة، وعدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس بكليتي الطب والطب البيطري، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ١٨ عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الزراعة، العلوم، التربية، التربية الرياضية، الآداب ومنح درجة الماجستير لـ ٢٣ عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، التربية، العلوم، الطب، الآداب، والتربية الرياضية، التجارة، التمريض، الطب البيطري، الزراعة.

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