الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي في الدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

يترقب عشاق الساحرة كرة القدم مباراة  كلاسيكو الهلال أمام الأهلي، في قمة الدوري السعودي.

 

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري  السعودي 

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 غدا الجمعة 28 فبراير على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة  بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025

 

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والأهلي، عبر قناة SSC Sports HD1.

 

 

وتدور فعاليات لقاء الهلال والأهلي، على ملعب “المملكة أرينا”، في الجولة الـ 23 من عمر مسابقة  الدوري السعودي.

وفاز الهلال خلال المباراة الأخيرة على حساب الخلود، بنتيجة (5-1)، بينما انتصر الراقي على القادسية في مباراته الماضية، بنتيجة (4-1).

 

وسيبحث الهلال عن الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، واستغلال تعثر الاتحاد بالتعادل أمام الخليج في المباراة الماضية.

بينما سيحاول الأهلي الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، سواء بالفوز أو بالتعادل على الأقل، لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي.

غيابات الهلال أمام الأهلي


ومن المنتظر أن يشهد الكلاسيكو غياب أكثر من لاعب عن صفوف الزعيم، على رأسهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش،والذي يعود إلى الرياض، يوم الجمعة، إلى جانب ياسر الشهراني الذي يواصل التأهيل من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

بينما سيعود حسان تمبكتي، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرُا على مستوي الركبة، والتي غيبته عن لقاء الخلود الماضية.

غيابات الأهلي في الكلاسيكو


وعلى الجانب الآخر، يدخل الفريق الأهلاوي تلك المواجهة بكامل قوته بعد عودة الجزائري رياض محرز، الذي غاب عن مواجهة القادسية،بسبب الإيقاف التلقائي، وهو القرار الذي أبعد زميليه المدافع التركي ميريح ديميرال ولاعب الوسط عيد المولد.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الخامس بـ 44 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الهلال والأهلي الهلال دوري روشن السعودي دوري روشن كلاسيكو الهلال قمة الدوري السعودي مباراة الهلال والأهلي

مواد متعلقة

محمود تريزيجيه يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

تريزيجيه يسجل، تعادل مثير بين الريان والعربي في الشوط الأول بالدوري القطري (فيديو)

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

محمود تريزيجيه يقود الريان أمام العربي في الدوري القطري

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

الأهلي يفشل في اختراق دفاع حرس الحدود بالشوط الأول بالدوري

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وحرس الحدود بعد مرور 30 دقيقة

الأهلي يبحث عن التقدم على حرس الحدود بعد مرور 15 دقيقة بالدوري
ads

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد في الدوري الممتاز

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

وفاة الدكتور محمود توفيق سعد عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر ينعيه بكلمات مؤثرة

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع زد 1/1 في الدوري الممتاز وطرد شحاتة (صور)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

منوعات

المزيد

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

ما هو يوم الشك وحكم صيامه، وهل يجوز الصيام قبل رمضان بيوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية