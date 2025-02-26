الأربعاء 26 فبراير 2025
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أخبار مصر

شبورة مائية ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

حالة الطقس غدا الخميس 27-2-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 -2 - 2025 بوادي النطرون

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.


يستمر درجات الحرارة غدا الخميس في الارتفاع الطفيف بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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