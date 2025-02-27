الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يسري وحيد يحصد جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

يسري وحيد، فيتو
يسري وحيد، فيتو

حصد يسري وحيد نجم فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، والتي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، وسجل هدفي طلائع الجيش؛ حامد الجابري ويسري وحيد في الدقيقتين 27 و58، بينما أحرز هدفي البنك الأهلي: أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 84 و90+11 من ضربة جزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

خط الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

خط الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

تشكيل البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيوني، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد النادري، محمد إبراهيم، سعيد سيمبوري.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى المركز التاسع برصيد 21، بينما يحتل البنك الأهلى بقيادة مديره الفني طارق مصطفى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يسرى وحيد طلائع الجيش البنك الاهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، صلاح محسن أفضل لاعب في مباراة المصري وسموحة

البنك الأهلي يخطف تعادلا قاتلا من طلائع الجيش 2/2 في الدوري الممتاز (صور)

زيكو والبانوبي يقودان هجوم زد أمام الزمالك في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، بو جلبان في ظهوره الأول يقود المصري لفوز ثمين على سموحة 0/3

ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

وزارة البترول تغلق المحبس الرئيسي لموقع حريق خط غاز الصف

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

لليوم الثاني على التوالي، شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد "حارس الأهلي"

الزمالك يتعادل مع زد 1/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور)

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

حريق بخط الغاز في منطقة الصف (فيديو)

منوعات

المزيد

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الدول صاحبة أعلى معدلات شيخوخة في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان وقبل رمضان

عالم أزهري: الإساءة إلى معاوية بن أبي سفيان مرفوضة شرعًا وأخلاقيًا

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

المزيد
الجريدة الرسمية