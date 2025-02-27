يسري وحيد يحصد جائزة رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

حصد يسري وحيد نجم فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، والتي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل 2/2، وسجل هدفي طلائع الجيش؛ حامد الجابري ويسري وحيد في الدقيقتين 27 و58، بينما أحرز هدفي البنك الأهلي: أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 84 و90+11 من ضربة جزاء.

تشكيل طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

خط الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

خط الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

تشكيل البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيوني، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد النادري، محمد إبراهيم، سعيد سيمبوري.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

ترتيب طلائع الجيش والبنك الأهلي

وبهذه النتيجة، يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى المركز التاسع برصيد 21، بينما يحتل البنك الأهلى بقيادة مديره الفني طارق مصطفى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

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