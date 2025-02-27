نحتاج إلي بيان من اللواء سمير فرج!

مناظرة علي إحدي الشاشات الإخبارية العربية.. حول تصريحات رئيس أركان العدو المغادر لموقعه بعد ساعات عن قلقه من قوة الجيش المصري.. يمثل مصر في المناظرة اللواء سمير فرج أحد الرموز التاريخيين الكبار في القوات المسلحة المصرية وفي الشأن العام كله.. ويمثل العدو أحد الخونة الكبار لدروز الأرض المحتلة يدعي أيوب القرا.. وأحيانا تطلق بلفظ آخر يليق به.. شخصية متطرفة كريهة.. يفتخر بكونه إسرائيليا صهيونيا.. دافع عن فكرة رئيس أركانه بينما دافع اللواء فرج عن حق مصر في التسلح والاعتماد علي جيش قوي لكنه السبيل الوحيد لحماية السلام!



اللواء سمير فرج خبرة كبيرة.. ركز علي فكرة أن مصر بلد يدعو للسلام لكن في الوقت نفسه يمتلك قوته التي تحميه من مهددات علي الاتجاهات الأربعة.. وكان حصيفا فلم تفلح محاولات المجرم الصهيوني لتبادل الحديث معه عبر الشاشات وعبر بث القمار الصناعية، وكان حديث اللواء فرج مع المذيعة فقط.. حتي عندما مدح الإرهابي الصهيوني الرئيس السادات بل ومدح اللواء فرج نفسه.. لكنه اعتبره كأنه غير موجود!



لكن قبل نهاية الحلقة تطاول المجرم علي الزعيم جمال عبد الناصر.. ولم يقف عند حدود النقد بل بلغ حد السب فوصفه ب الكذاب وبلغ حد التزييف ووصفه بأنه المسئول عن الصراع العربي الإسرائيلي!



اللواء سمير فرج الذي يفتخر إلي اليوم بأن عبد الناصر وهو يغادر إحدي المدرعات في تدريبات إعادة بناء القوات المسلحة وفي حرب الاستنزاف اتكأ عليه واستند إلي كتفه انتظرنا رده علي الوقح الصهيوني لكننا فوجئنا بعدم وصول صوت المذيعة إليه.. وبالتالي لم يستمع إلي ما قبلها..

ولم يبلغه أحد لا في الاستوديو قبل الانتقال إليه ولا من المذيعة بسفالة الضيف الصهيوني.. وانتهت الحلقة دون دفاعه عن زعيم مصري في رحاب الله.. ومن صهيوني منحط وليس مصريا.. وعلي شاشة غير مصرية.. وعلي سب وليس علي نقد..

ولأننا نربأ باللواء سمير فرج أن يسجل في تاريخه أو علي الأقل تاريخ لقاءاته التلفزيونية موقف كهذا، ولأننا نعلم تقديره بالزعيم الخالد وتاريخه ولأننا نعلم حرصه علي سيرة كل زعماء مصر خاصة في مواجهة أعداء مصر، فإننا نأمل بإصداره بيان أو كتابته لمقال أو حتي بوست أو تويتة أو تصريح يدلي به لأي وسيلة إعلامية يشرح ويدين ما جري!



البعض يذهبون إلي هذه القنوات يضحكون كالبلهاء يزيفون تاريخ وطنهم بأيديهم .. يقبضون بالدولار يسبون زعماء وطنهم بلا خجل وبغير وازع من شرف أو كرامة أو وطنية.. أما اللواء سمير فرج البعيد عنهم تماما تماما ورغم ثقتنا الكبيرة به.. لكننا نحتاج منه إلي ما يشفي الغليل خاصة من تطاول من أحد جرابيع العدو.. يزيد من مكانة عبد الناصر وليس العكس.. ترفع قدره لدي بني وطنه من كره عدوهم لهم وله.. أكثر وأكثر!

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