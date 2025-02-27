يحيى عطية الله يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي

اقترب يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعد انتهائه من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وعانى يحيى عطية الله من الإصابة آثار جراحة الوجه الأخيرة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في إحدى مباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

خاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة ‏عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، ‏للتخلص من الإجهاد.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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