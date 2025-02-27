رفع 650 طن مخلفات وتراكمات قمامة في حملة نظافة بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمركز المنصورة، وأوضح أنه تم خلال يومين رفع 650 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالمراكز، ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

رفع 650 طن مخلفات بلدية وتراكمات قمامة في حملة نظافة بمركز المنصورة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه الأعمال إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمركز المنصورة، مشيرا إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

رفع تجمعات وتراكمات قمامة بقري المنصورة

من جهته أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمركز المنصورة، فقد قامت حملة على مدار أمس واليوم برفع تجمعات وتراكمات قمامة، بقرى ميت مزاح، وكفر البرامون، وطريق منية محلة دمنة، وقرية الخيارية، بالإضافة إلى تقليم الأشجار، ومتابعة عمل مقاولي النظافة بعدد من القرى التابعة للمركز، وأكد أن الحملة مستمرة لحين رفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى مركز المنصورة.

استمرارية العمل بمنظومة النظافة وتكثيف الأعمال

كما عقد السكرتير المساعد اجتماعا، مع نواب رئيس المركز، ومسئولي النظافة، ومسئولي شركات النظافة، للتأكيد على استمرارية العمل بمنظومة النظافة وتكثيف الأعمال، لرفع كافة التجمعات والتراكمات، بحضور، الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ومتابعة نواب رئيس مركز ومدينة المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية.

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