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رياضة

بعد 49 يومًا، مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي عن النادي

اتفاق ودي مع عبد
اتفاق ودي مع عبد الحليم علي مدير الكرة

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق ودي مع عبد الحليم علي مدير الكرة على انتهاء تجربته مع الفريق.

رحيل عبد الحليم عن مودرن سبورت

ووجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى الكابتن عبد الحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للكابتن عبد الحليم علي في الفترة المقبلة.

وقال مجلس الإدارة: ستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت والكابتن عبد الحليم علي بشكل دائم.

مودرن سبورت والجونة

الدوري المصري، وخطف فريق الجونة فوزا غاليا من مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

مباراة مودرن سبورت والجونة

وأحرز الجونة الهدف الأول عن طريق صامويل اوجو في الدقيق 13 وجاء الهدف من  ركنية من الجهة اليسرى نفذها كهربا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شهدت ارتباك فى دفاعات مودرن وخطأ فادح من جنش يهدي الكرة إلى صامويل الذي لم يجد صعوبة فى تسجيلها في المرمى الفارغ.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 22 لصامويل أوجو من تمريرة سحرية من فيفور أكيم خلف دفاعات مودرن المتقدمة لينفرد بها صامويل ومن ثم يسددها حاول التصدي لها جنش ولكن ذهبت فى المرمى.

وأحرز الهدف الثالث للجونة فافور أكيم في الدقيقة 48

وأحرز هدفي فريق مودرن سبورت أحمد عاطف في الدقيق 71 من تسديدة من نقطة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى ثم الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ترتيب مودرن سبورت والجونة 

وظل رصيد مودرن سبورت 9 نقاط محتلا  المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل ارتفع رصيد الجونة  إلى 16نقطة في المركز الرابع عشر
 

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