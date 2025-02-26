الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مودرن سبورت والجونة في الدوري

مودرن سبورت
مودرن سبورت

الدوري المصري، أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة بالدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، أحمد كباكا، محمد هلال.

الهجوم: حسام حسن، ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيي، وليد علي، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد صبري، غنام محمد.

تشكيل الجونة لمواجهة مودرن سبورت


وجاء التشكيل الجونة لمواجهة مودرن سبورت، كما أعلن عنه المدرب علاء عبدالعال، كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد علاء.

- الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - أليو جاتا.

- الوسط: بلال السيد - حفيظ - نور السيد.

- الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

ويواجه فريق  مودرن سبورت، نظيره الجونة، اليوم الأربعاء، بإستاد القاهرة ضمن  منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة مودرن سبورت والجونة 

ومن المقرر أن تقام مباراة مودرن سبورت، والجونة، في الرابعة عصر  اليوم،  ضمن  منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل مودرن سبورت اللقاء محتلا  المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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الدوري المصري الجزائري عبد الحق بن شيخة أحمد مجدى احمد ايمن

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