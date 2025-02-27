الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير العدل يستقبل وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بالصومال

وزير العدل يستقبل
وزير العدل يستقبل وزير الدولة للعدل بالصومال، فيتو
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استقبل، اليوم الخميس، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة  إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية.

 

وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
 

من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيدًا بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونيًا.


وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية

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العاصمة الإدارية الجديدة المستشار عدنان فنجري وزير العدل جمهورية الصومال

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