الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

بالأسماء، 642 أسيرا فلسطينيا تطلق إسرائيل سراحهم بينهم 22 طفلا وامرأة

حافلة الأسرى الفلسطينيين،
حافلة الأسرى الفلسطينيين، فيتو

بدأت إسرائيل في إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من سجونها، وهم 642 أسيرًا فلسطينيًّا كان يفترض أن يفرج عنهم، السبت الماضي، ولم تطلق سراحهم إسرائيل، إضافة إلى 22 من الأطفال والنساء الذين سيفرج عنهم مقابل الجثامين.

وبالفعل وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تقلّ عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

واستقبل حشد من الفلسطينيين في وقت مبكر من اليوم الخميس الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم في إطار دفعة التبادل السابعة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى، فإن من بين المفرج عنهم 151 أسيرًا محكومًا بالمؤبد أو بأحكام عالية.

ويتم نقل 43 منهم إلى الضفة الغربية والقدس، في حين سيتم إبعاد 97 آخرين، بينما تشمل القائمة 11 أسيرًا من غزة اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر، إضافة إلى 445 أسيرًا اعتُقلوا بعد هذا التاريخ، و24 من النساء والأطفال من غزة.

جاء ذلك بعد أن سلمت «حماس» إسرائيل جثامين 4 رهائن، وهم تساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، وشلومو منصور.

وغادرت حافلة أسرى فلسطينيين سجن عوفر في طريقها إلى رام الله.

ورافقت الشرطة الإسرائيلية الأسرى المحررين من مدينة القدس إلى منازلهم وتحاصر المنازل لمنع أي مظاهر ابتهاج بعد تهديد العائلات بمنع استقبال أي مهنئين.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 37 أسيرًا إلى مدينة رام الله و5 إلى مدينة القدس الشرقية.

 

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