اللحظات الأولى لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم بمدينة رام الله (فيديو)

وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تقلّ عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم

واستقبل حشد من الفلسطينيين في وقت مبكر من اليوم الخميس الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم في إطار دفعة التبادل السابعة بين إسرائيل وحركة حماس.

جانب من استقبال أسـ.ـرى محرّرين في رام الله، ولقائهم بعوائلهم وأهلهم. pic.twitter.com/kU2fa9EMOh February 26, 2025

وضمت هذه الدفعة 37 أسيرًا من الضفة الغربية و5 مقدسيين.

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "استلمنا بالقدس الأسير المصاب كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، فجر الخميس، إن حماس سلمت للصليب الأحمر جثث أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.

اللحظات الأولى لاستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المـــقاومة في مدينة رام الله pic.twitter.com/lrySQixPvJ — خبرني - khaberni (@khaberni) February 26, 2025

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار الإعلان الرسمي، أن عملية التسليم تمت في وقت متزامن تقريبا مع مغادرة قافلة للصليب الأحمر تحمل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أرجأت منذ السبت إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية"، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم.

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