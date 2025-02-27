الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اللحظات الأولى لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم بمدينة رام الله (فيديو)

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين المحررين، فيتو

وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تقلّ عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

 

الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم

واستقبل حشد من الفلسطينيين في وقت مبكر من اليوم الخميس الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم في إطار دفعة التبادل السابعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وضمت هذه الدفعة 37 أسيرًا من الضفة الغربية و5 مقدسيين.

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "استلمنا بالقدس الأسير المصاب كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، فجر الخميس، إن حماس سلمت للصليب الأحمر جثث أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار الإعلان الرسمي، أن عملية التسليم تمت في وقت متزامن تقريبا مع مغادرة قافلة للصليب الأحمر تحمل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أرجأت منذ السبت إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة القاسية"، التي تعرض لها الرهائن أثناء إفراج حماس عنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الفلسطينيين المحررين مدينة رام الله سجن عوفر الإسرائيلي الهلال الاحمر الفلسطيني
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة الإساءة لإحدى الشركات العربية بالقاهرة

بعد تراجع البيتكوين، pi network عملة رقمية جديدة تحقق رواجا بين المستثمرين

محمد رمضان يدافع عن كولر بتصريح مسيء لمدربي الأهلي في الألفية الجديدة

بالأرقام، وزير المالية يزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

ليفربول يقترب من اللقب بفوز هام على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

تركيات يجهزن الكفتة في ساحات الحرم النبوي تثير جدلا على مواقع التواصل

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية