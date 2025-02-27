الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

زعيم "العمال الكردستاني" يدعو إلى حل الحزب وإلقاء السلاح

عبد الله اوجلان زعيم
عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إمرالي التركية، اليوم الخميس، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح.

زعيم العمال الكردستاني يدعو إلى حل الحزب  وإلقاء السلاح

وفي بيان ألقاه نيابة عنه ممثلون عن حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية، كانوا زاروه في وقت سابق من اليوم، قال أوجلان إن على كل الجماعات المسلحة يجب أن تلقي سلاحها، وتحدث عن التاريخ المشترك بين الأتراك والأكراد الذي يمتد إلى آلاف السنين.

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حزب العمال الكردستاني جزيرة إمرالي التركية عبد الله أوجلان الأكراد

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