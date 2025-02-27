وكيل صحة الإسكندرية يتابع استعدادات الإدارات التابعة لاستقبال شهر رمضان

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم، خطة عمل مديرية الشئون الصحية استعدادًا لشهر رمضان الكريم، حيث وجهت بالتنسيق بين الإدارات الفنية بالمديرية وجميع الجهات بالمحافظة، مؤكدة أن الأعياد والمناسبات الدينية تعتبر مواسم عمل مكثف لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

وشددت وكيلة الوزارة على رفع درجة الإستعداد بجميع المنشآت الصحية خلال اليوم ووخاصة في ساعات الإفطار وصلاة التراويح مع التزام الأطقم الطبية بمواعيد العمل وجداول نوباتجيات السهر وزيادة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات وأرصدة بنوك الدم لمواجهة أي أمر طارئ.

وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر وأماكن تصنيع وتداول المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الصحية وسحب العينات وتحليلها لضمان سلامتها وكذلك تشديد الرقابة على سرادقات بيع اللحوم والمواد الغذائية وموائد الرحمن للتأكد من وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين نظرًا لزيادة الإقبال على المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

كما تم التنبيه على الإدارات المختلفة بالمرور والمتابعة الشاملة للخدمات الصحية العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين للتأكد من حسن سير العمل خاصة في الأوقات الحرجة، علاوة على توفير فرق المبادرات الصحية للصحة العامة {١٠٠ مليون صحة} بأماكن التجمعات ومحيط المساجد لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية مع عمل ندوات توعية للمواطنين عن أكثر الموضوعات التي تهمهم خلال الشهر والتأكيد على طرق ومواعيد تناول العلاج خلال الصيام وتوضيح الحالات التي يمكن لها الصيام مع الاستمرار في العلاج والأخرى التي لا يمكن لها الصيام.

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