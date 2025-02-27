رائي سعودي: السبت 1 مارس أول أيام رمضان (فيديو)

قال الرائي السعودي عبد الله الخضيري، اليوم الخميس، إن يوم السبت الموافق 1 مارس هو أول أيام رمضان حسب المعطيات العلمية.

أوضح محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي لـالبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الحسابات الفلكية لأول أيام شهر رمضان 2025 سواء السبت 1 مارس أو الأحد 2 مارس.

أول أيام شهر رمضان 2025

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان في مصر وكل الدول الإسلامية يوم السبت 1 مارس 2025.

أول أيام شهر رمضان في الدول الإسلامية

وأضاف: أول أيام شهر رمضان 2025 في الدول الإسلامية بما فيها دول شرق اسيا ماليزيا وباكستان وإندونسيا سيكون السبت 1 مارس 2025.

"السبت أول أيام رمضان"



الرائي عبد الله الخضيري لـ #الإخبارية: 1 مارس أول أيام رمضان حسب المعطيات العلمية



عبر مراسلنا خالد الربعي pic.twitter.com/iQRRIATjS9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2025

موعد ظهور البدر في شهر رمضان

وأوضح: بداية شهر رمضان يوم 1 مارس المقبل يجعل خسوف القمر متوافقا مع البدر في 14 من نفس الشهر، وهذا الخسوف سيكون مرئيا في كل دول العالم ولكنه غير مرئي في الدول العربية.

وأعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

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