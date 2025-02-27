تجديد تعيين أتى خضر رئيسًا لقطاع مكتب شيخ الأزهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتجديد تعيين الدكتور أتى سيد أحمد خضر في رئيسا لقطاع مكتب شيخ الأزهر، بناءً على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

معلومات عن الدكتور أتى خضر

الجدير بالذكر أن خضر قد شغل المنصب ذاته لأول مرة عام 2023 بموجب القرار رقم (1014) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.



وحصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 2006، وأعير للعمل بالجامعة الإسلامية بدكا- بنجلاديش، كما انتُدب للتدريس بكلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين.



كما تدرج في عدد من المناصب القيادية داخل مشيخة الأزهر الشريف، حيث شغل منصب مدير عام الشؤون العلمية، ومدير السكرتارية الخاصة لشيخ الأزهر، قبل أن يُرقى إلى منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالقطاع.



وله إسهامات بحثية بارزة في مجال تخصصه، منها تأليف كتاب "التوجيهات النحوية والصرفية في كتاب التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي"، الصادر عن دار الضياء للطباعة والنشر، بالإضافة إلى تحقيقه لكتبٍ علمية مرجعية مثل "التحفة الوردية" و"النفحة الندية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.