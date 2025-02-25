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رياضة

رونالدو يقود النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يستضيف نادي الوحدة السعودي منافسه النصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 لمنافسات الدوري السعودي .

موعد مباراة النصر والوحدة  في الدوري السعودي

ويلتقي  النصر ضد الوحدة في الجولة 22 من مسابقة الدوري السعودي اليوم الثلاثاء، وتنطلق صافرة مباراة العالمي اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الوحدة

ويتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: بوشل، لابورت، آل فتيل، قشيش.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، أنخيلو.
خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

وكان  النصر تعرض للخسارة أمام الاتفاق 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد الوحدة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

يدخل الفريقان اللقاء لديهما رغبة الفوز، بعد التعثر في الجولة الماضية بعدما خسر  الوحدة من الخلود بهدف دون رد، بينما تعرض النصر للهزيمة على يد ضيفه الاتفاق.

والتقى الوحدة والنصر 23 مرة في دوري المحترفين، حيث فاز الوحدة في 3 مباريات فقط، بينما انتصر النصر في 17 مباراة، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وكشفت تقارير سعودية أن نادي النصر السعودي تقدم بطلب عاجل إلى رابطة دوري المحترفين بتأجيل مباراته المقبلة أمام العروبة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ23 من المسابقة.

ووفقًا لِما أكده الإعلامي عبد العزيز الجوهر مقدم الاستديو التحليلي وبرنامج برا_18 على قناة السعودية الرياضية تقدم كل من نادي النصر ونادي التعاون بطلب إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتأجيل مباراتيهما المحليتين من أجل ضمان الجاهزية في مسابقتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وقال الجوهر: "تقدم التعاون بطلب للجنة المسابقات لتأجيل مباراته ضد الفتح في الجولة الـ23 يوم 1 مارس المقبل حتى يضمن الإعداد الجيد لمواجهته الآسيوية ضد نادي تراكتور الإيراني يوم 4 من مارس.

كما وجه النصر خطابًا للجنة لتأجيل مباراته ضد العروبة والتي تأتي قبل 3 أيام من ملاقاة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الـ3 من مارس 2025 في طهران

وينتظر أن تحسم لجنة المسابقات موقفها من خطابات التعاون والنصر بتأجيل مباراتيهما اللتين تسبقان المواجهة الآسيوية خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن النصر خسر على ملعبه مساء الجمعة في مباراة الجولة 21 للدوري السعودي أمام الاتفاق 3 ـ 2 وابتعد من جديد عن المتصدر الاتحاد.

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