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رياضة

الهلال يضرب الخلود برباعية في الشوط الأول بالدوري السعودي

الهلال والخلود
الهلال والخلود

تقدم فريق الهلال على نظيره الخلود بنتيجة 4-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري  السعودي للمحترفين.

 

جاءت رباعية الهلال في الشوط الأول عن طريق:" مالكوم دي أوليفيرا (هدفين) في الدقيقة 2 و19، سالم الدوسري في الدقيقة 3، ماركوس ليوناردو في الدقيقة 27.

 

تشكيل الهلال ضد الخلود 

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: علي البليهي - كاليدو كوليبالي - متعب - جواو كانسيلو

في خط الوسط: نيفيز - سافيتش - كايو - سالم الدوسري

في خط الهجوم: مالكوم - ليوناردو

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تشكيل الخلود ضد الهلال 

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ويدخل الهلال، اللقاء بهدف مصالحة جماهيره، بعد تعرضه لخسارة موجعة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ما وسّع الفارق بينهما إلى سبع نقاط.

ويحتل "الزعيم" المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب بـ55 نقطة، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على الخلود وتقليص الفارق، ولو مؤقتًا، مع المتصدر.

ويطمح الهلال في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استعادة ثقة جماهيره بعد الهزيمة التي تعرض لها في كلاسيكو دوري روشن أمام الاتحاد.

 

الهلال سقط أمام الاتحاد بنتيجة 4-1 في كلاسيكو دوري روشن والذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 21.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي 

ويتواجد الهلال حاليًا في وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 48 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بـ 55 نقطة وخاض الزعيم حتى الآن 21 مباراة حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 3 أخرى كما تعرض للهزيمة في مثلها.

الهلال لم يتمكن من تحقيق أي فوز خلال الثلاث جولات الماضية حيث تعادل مع ضمك والرياض وتعرض للهزيمة أمام الاتحاد.

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