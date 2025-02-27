القناة الناقلة لقمة دوري اليد بين الأهلي والزمالك

تترقب جماهير كرة اليد المصرية القمة الساخنة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري المحترفين، وذلك في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

القناة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

ويمكن لعشاق كرة اليد متابعة اللقاء المرتقب حصريًا عبر قناة أون سبورت، التي ستوفر تغطية شاملة للمباراة، مع ستوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء اللعبة.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني بـ22 نقطة، مما يجعل المواجهة في غاية الأهمية في صراع الصدارة.

وتُقام المباراة بدون حضور جماهيري، مع السماح لـ40 فردًا فقط من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الناديين بالتواجد داخل الصالة.

كما أعلن اتحاد كرة اليد، عن موعد المباراة الختامية لدوري المحترفين للموسم الحالي، وتقرر إقامتها يوم 8 أبريل 2025.

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