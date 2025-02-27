الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في النزهة

سرقة الشقق السكنية،
سرقة الشقق السكنية، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون" وارتكاب 3 وقائع سرقة بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سقوط لص الشقق السكنية بالنزهة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية  بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة – 3 جهاز تابلت – كمية من المشغولات الفضية – 2 هاتف محمول).


وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن المضبوطات التي بحوزته من متحصلات ارتكاب (3) وقائع سرقة "بذات الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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