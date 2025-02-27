ضبط المتهم بسرقة 3 شقق سكنية في النزهة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص نشاط الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون" وارتكاب 3 وقائع سرقة بمنطقة النزهة.
سقوط لص الشقق السكنية بالنزهة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشق السكنية بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة – 3 جهاز تابلت – كمية من المشغولات الفضية – 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات إرتكاب (3) وقائع سرقة "بذات الإسلوب.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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