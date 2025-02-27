وزير البترول: نتائج إيجابية لمؤتمر إيجبس بدأت تتحقق أهمها عودة أعمال تنمية ظهر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النجاح الكبير الذي شهده مؤتمر "إيجبس 2025" يجسد المكانة والدور الإقليمي الهام لمصر في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المؤتمر حظي بزخم واسع بمشاركة قادة الدول والمسئولين والمستثمرين العالميين.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع الطاقة، وحرصه على افتتاح المؤتمر، مما اضفى عليه أهمية كبرى ويؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي.

مؤتمر السيسي بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية الافتتاحية في مؤتمر جريدة الجمهورية (السيسي.. بناء وطن... 11 عاما من الكفاح والعمل) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مؤسسة دار التحرير والاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وأضاف المهندس كريم بدوى أن مؤتمر ايجبس 2025 شهد حضور شخصيات بارزة في مجال الطاقة، وتوقيع اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، أبرزها مع المملكة العربية السعودية وقبرص، وذلك بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي. كما ألقى كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة "إيني" الإيطالية أكبر مستثمر استراتيجي في قطاع الطاقة المصري بشراكة تمتد لأكثر من 70 عاما كلمة افتتاحية، تأكيدا علي اهتمام إيني باستثماراتها في مصر، خاصة بعد استئناف أعمال الحفر في حقل "ظهر"، وكذلك جون كريسمان، رئيس شركة أباتشي أكبر مستثمر أمريكي في مصر مما يعكس عودة قطاع الطاقة المصري إلى اولويات اهتمام كبرى الشركات العالمية.

وأشار الوزير إلى حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على حضور المؤتمر، حيث شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات هامة مع السعودية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى اتفاقيات مع قبرص وعدد من الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وموارد الغاز القبرصية، مما يدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وإعادة تصديرها إلى أوروبا والعالم.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وبنيتها التحتية القوية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة.

توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية

واضاف بدوى ان الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة قائمة على ستة محاور اساسية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص فى:

المحور الاول والاهم يهدف إلى توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

والمحور الثانى يهدف إلى تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.

أما المحور الثالث خاص بقطاع التعدين، ويهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5-6٪.

والمحور الرابع يتمثل فى العمل التكاملي والتعاون مع زميلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030، وهذا يساهم فى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر من البترول والغاز فى الصناعات التحويلية.

أما المحور الخامس وبالنسبة لى يعتبر من أهم المحاور وهو الخاص بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة اولا لسلامة العاملين فى كافة مواقع العمل وثانيا للدور المهم الذي يلعبه فى جذب استثمارات جديدة لهذا القطاع، ولاستغلال موقع مصر الاستراتيجي تاتى اهمية المحور السادس والذى يهدف إلى تعزيز وزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ان هناك نتائج إيجابية بدأت تتحقق ومنها عودة أعمال تنمية حقل ظهر وضخ استثمارات جديدة من قبل شركة اباتشى وغيرها من الشركات فى انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وفى نهاية كلمته وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين في القطاع الذين يعملون على مدار ال ٢٤ ساعة ولا يدخرون جهدًا لتحقيق متطلبات الشعب المصري وتوفير احتياجاتهم من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

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