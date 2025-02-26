عبد الكريم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة دى إن فى DNV لتطوير إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

وقع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة دى إن فى DNV العالمية لتطوير إطار الحوكمة المتكامل للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات والاستدامة من خلال نظام إدارى موحد يتضمن جميع معايير وأفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية والبيئة وسلامة العمليات والاستدامة بالإضافة إلى الدروس المستفادة من الحوادث وكيفية تجنبها بنظام مماثل لما يتم تطبيقه في الشركات العالمية.

وأوضح عبدالكريم أن هذه المذكرة تأتى فى إطار وضع نظام إداري موحد وشامل للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات والاستدامة يضاهى كبرى المؤسسات العاملة في الاستكشافات والإنتاج للبترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات مما ينعكس إيجابيا على جذب الاستثمارات.

وقع المذكرة عن شركة DNV الدكتور أسامة السعداوي مدير عام تنمية الأعمال، بحضور الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس بوان غاندى مدير قطاع التطوير للأعمال الرقمية، ومن نيابات هيئة البترول المهندس محمود النجار مدير عام السلامة والدكتورة نجلاء توفيق مدير عام حماية البيئة.

خطه وزارة البترول للحفاظ على البيئة

وتأتى تلك المذكرة كذلك فى إطار رؤية وخطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على البيئة وحمايتها وسلامة وصحة العاملين بها والمتعاملين معها طبقًا للقوانين والأنظمة وأصول الممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة بما يضمن التحسين المستمر وأمان المنشآت والمعدات والمهمات.

وتوفر المذكرة إطار العمل الذى يحقق تعزيز برنامج هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات والاستدامة من خلال حوكمة جميع إجراءات الهيئة فيما يخص السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات وكذلك الاستدامة والاستفادة من تقنيات التحول الرقمى المتقدمة وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن.

ويتضمن نطاق العمل، التحول الرقمى للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، ودمج الذكاء الاصطناعي للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من شركة دى إن في في أعمال هيئة البترول الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات بهدف تحسين تقييم المخاطر والامتثال للقوانين واتخاذ القرارات وتطبيق المراقبة الفورية والتحليلات التنبؤية والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعى لتعزيز السلامة، وتطوير إطار الحوكمة بإنشاء إطار حوكمة منظم لتوحيد ممارسات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات فى أعمال هيئة البترول، ومواءمة الإطار مع معايير السلامة المحلية والدولية لضمان الامتثال التنظيمى وتحقيق التميز التشغيلى وبناء القدرات وتطوير المهارات وتنفيذ برنامج بناء قدرات كوادر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتطوير مهارات العاملين وتعزيز قيادة السلامة بالهيئة وتقديم تدريبات متخصصة وورش عمل لتبادل المعرفة حول الأدوات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات في سلامة العمليات والاستدامة وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال الحلول الرقمية التى تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعظيم استخدام الموارد ودعم الالتزام طويل الأمد لهيئة البترول بالاستدامة البيئية وتطبيق المعايير والتوافق وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

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