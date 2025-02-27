محافظ الأقصر يستقبل السفير الإسترالي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفير أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

سفير أستراليا بالقاهرة يزور الأقصر

رحب محافظ الأقصر بالسفير الأسترالي، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وأستراليا، لافتا إلى حرصه على زيادة مستوى التعاون بين الأقصر وأستراليا في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن محافظة الأقصر تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار بالإضافة إلى مكانتها الأثرية والسياحية المتميزة معربًا عن تطلعه للعمل على توقيع اتفاقية تآخي بين الأقصر وإحدى المدن الأسترالية ذات الطبيعة السياحية والتاريخية المشابهة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أستراليا لزيارة الأقصر.



أكد السفير الأسترالي حرصه على تعميق علاقات الود والصداقة الطيبة التي تربط بين مصر وأستراليا معربًا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات لافتا إلى أن الأقصر من أهم المحافظات المصرية التي تحظى بالاهتمام من الجانب الأسترالي لطبيعتها التاريخية والثقافية والسياحية، كما أن مصر والأقصر من المناطق المستهدفة للزيارة بالنسبة للسائحين الأستراليين المهتمين بالسياحة الثقافية.

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