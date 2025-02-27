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حملات مكبرة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

مياة الشرب بالإسكندرية
مياة الشرب بالإسكندرية

قامت المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعلى مدار يومين، بشن عدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

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يأتي ذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية للحفاظ على موارد الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق مبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمة بطريقة قانونية. 

وقد استهدفت الحملة العقارات المخالفة التي تستخدم مياه الشرب دون وجه حق بمنطقة النجارين وشارع 30 الجديد بنطاق فرع المندرة، حيث تم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة)، وذلك لضمان وصول الخدمة للمشتركين الملتزمين بالقانون.

كما قامت الشركة بتحصيل مستحقاتها من العقارات والأماكن المتعاقدة، إلى جانب الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وقد تم التنسيق مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية لتقديم كافة التسهيلات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتعاقد مع الشركة بشكل قانوني.

وتؤكد شركة مياه الإسكندرية استمرار حملاتها الرقابية لضبط أي تعديات على شبكة المياه، حفاظًا على الموارد المائية وضمان تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين.

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