صرف معاشات مارس للمحامين اليوم، و500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة رمضان

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر مارس بدءًا من اليوم الخميس، وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، للمستحقين للمعاشات.

قانون المحاماة

وقال في قراره: بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019.

أولا: يتم صرف معاشات شهر مارس 2025، اعتبارا من اليوم الخميس 27 فبراير 2025.

ثانيا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع السادة المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها)، على أن يتم صرفها يوم الإثنين المقبل الموافق 3 مارس 2025.

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