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أخبار مصر

رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة الإسكندرية للألواح العازلة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، شركة الإسكندرية للألواح العازلة (أليكس بانل)، خلال الزيارة التي يجريها اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وعقب الافتتاح، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من القبطان/ مجدي حسني، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول مشروع أليكس بانل “Alex-Panel”، الرائد في صناعة الألواح العازلة بمصر والشرق الأوسط، حيث أوضح أن مساحة المشروع تبلغ 31336 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون متر مربع من البولي يوريثان، و1.1 مليون متر مربع من الصوف الصخري، بما يوفر 120 فرصة عمل.

وأضاف رئيس الشركة أن الشركة ساهمت في العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية بمختلف المحافظات، منها شركة السويس للصلب، وورشة العمرات لقطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبوابة السلوم الحدودية، ومجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، بالإضافة لمصنع مشتقات بلازما الدم، بجانب المساهمة في مشروع القطار الكهربائي السريع، ومحطة بشتيل للسكك الحديدية، ومصنع الوثائق المؤمنة.

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