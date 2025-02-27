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جنايات الإسكندرية تقضي بالمشدد 15 عاما لجزار قتل زوجته

هيئة محكمة جنايات
هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، المتهم "ع.إ.ا" جزار بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها زوجته "س.ا.ت".

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، يوسف دسوقي وكيل النائب العام لنيابة أول العامرية، وعلي حسين علي سكرتير المحكمة. 

جزار يقتل زوجته في الإسكندرية 

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 30902 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط المجني عليها من شرفة العقار محل سكنها متوفية بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ع.إ.ا" جزار، إلى حدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليها زوجته " س.أ.ت" ربة منزل، فقام بالتعدى عليها ضربا لفترة زمنية تتعدى الساعة ونصف مستخدما حزام جلدى حال تواجد نجليها بالشقة محل سكنهم وما أن وصل إلى نافذة الغرفة، قام بدفعها بكلتا يديه ملقيا إياها من النافذة فسقطت أرضا وحدث بها من إصابات التى أودت بحياتها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى القضية، والتى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

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