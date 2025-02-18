الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اصطدام قطار بسيارة في برج العرب وإصابة قائدها

صادم  قطار بسيارة
صادم  قطار بسيارة ملاكي

تسبب تصادم  قطار بسيارة ملاكي بمزلقان السكة الحديد بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، في إصابة قائد السيارة وجرى نقله للمستسفي.

تصادم قطار بسيارة 

وكان قسم شرطة برج العرب، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار  بمزلقان ليسكو بالمنطقة الصناعية الرابعة، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وكشفت المعاينة اصطدام قطار بسيارة ملاكي بالمزلقان المشار إليه، ما أسفر عن إصابة  "يوسف يحي سعيد"، 55 سنة، مقيم برج العرب، بكدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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