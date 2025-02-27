"صيدليات الجيزة" تعقد ندوة توعوية على هامش فعاليات معرض "أهلًا رمضان"

نظمت شُعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة الدكتور محمد ألهم، ندوة توعوية بعنوان "الأمراض المزمنة والنظام الدوائي والغذائي خلال شهر رمضان"، بهدف تقديم معلومات طبية وصحية قيمة حول كيفية إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب خلال شهر رمضان، وذلك في إطار فعاليات معرض أهلًا رمضان بالجيزة.

تعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد والتوجيه بأفضل الانظمة الغذائية

كما تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد والتوجيه بأفضل الانظمة الغذائية والدوائية خلال الشهر الفضيل، وذلك فى ضوء الدور المجتمعي لغرفة الجيزة التجارية برفع الوعى الصحى للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لتعزيز الاهتمام بالإنسان المصرى، إيمانا بأهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، الذى يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية.

وقد شهدت الندوة حضورًا مميزًا من الزوار، حيث استضافت نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجالات التغذية والطب العام والصيادلة، الذين قدموا نصائح علمية وتوجيهات هامة حول كيفية الحفاظ على الصحة أثناء صيام رمضان، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث جاءت الندوة برعاية كريمة من المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة وبحضور سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية والدكتور هانى الزين رئيس شعبة الصيدليات بغرفة قنا التجارية واللواء تامر عطاوية المدير التنفيذي للغرفة التجارية، وهشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية، والدكتورة مشيرة الصايغ الأمين العام لشعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة والدكتور مجدي موريس، والدكتور محمد الجيار أعضاء مجلس إدارة شعبة الصيدليات

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على بعض النصائح الغذائية التي يجب على مرضى الأمراض المزمنة اتباعها لتجنب المضاعفات الصحية، مثل تقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار والسحور والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون،كما تم استعراض طرق تناول الأدوية بشكل يتناسب مع فترات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى كيفية مراقبة مستويات السكر في الدم وضغط الدم خلال الشهر الكريم.

ومن خلال تفاعل الجمهور، كان هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية التحكم في مستويات السكر والضغط أثناء الصيام، وكيفية تجنب المضاعفات الصحية. وقد تم تقديم إجابات شاملة لكافة الأسئلة، حيث لاقت الندوة اهتمامًا واسعًا من الزوار

وأعرب الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة ، عن سعادته بالتفاعل الواسع من الحضور قائلًا: "إن الاستجابة الكبيرة من الجمهور تعكس مدى الحاجة الماسة للتوعية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بفهم كيفية الصيام بأمان".

ويستمر معرض "أهلًا رمضان" بالجيزة في استقبال الزوار حتى نهاية الشهر الكريم، حيث سيتم تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية المتعلقة بالصحة والغذاء.

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