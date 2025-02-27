مواجهة قوية بين إنتر ونابولي لحسم قمة الدوري الإيطالي السبت المقبل

تتجه الأنظار إلى مواجهة يمكن اعتبارها مباراة الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف نابولي فريق إنتر ميلان السبت المقبل في قمة الجولة 27 من المسابقة.

قمة الدوري الإيطالي

وتأتي المواجهة المباشرة بين طرفي الصراع على لقب الدوري هذا الموسم، في مرحلة مهمة للفريقين، حيث ستتضح الصورة نوعا ما بناء على نتيجة المباراة.

ويتصدر إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، ترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي تعرض لخسارة أفقدته الصدارة في الجولة الماضية أمام الصاعد كومو بهدف مقابل هدفين.

وكانت مباراة الدور الأول في ملعب "جوزيبي مياتزا" قد انتهت بالتعادل 1/1، لتأتي مواجهة الدور الثاني على ملعب "دييجو أرماندوا مارادونا" وهي تعد بإثارة كبيرة بين الفريقين.

وبقيادة مدربه سيموني إنزاجي، سيحاول إنتر ميلان تحقيق فوز مهم، ليس فقط كونه على المنافس المباشرة على الصدارة، لكن كون هذا الفوز سيمنح فريقه فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط مع نابولي، مع تبقي عشر جولات على نهاية الموسم.

ويتسلح إنتر ميلان بنجمه وقائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وزميله في الهجوم الفرنسي ماركوس تورام، بالإضافة إلى نجوم خط الوسط نيكولو باريلا وهنريك مخيتريان وهاكان شالهان أوجلو، بالإضافة للظهيرين فيدريكو ديماركو ودينزل دومفريس.

وسيواجه إنتر ميلان مدربه السابق أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لنابولي، ليس ذلك فقط بل سيتواجد أيضا البلجيكي روميلو لوكاكو، وهو الذي حصل على لقب البطولة مع النيراتزوري تحت قيادة كونتي في عام 2021.

وتأتي المواجهة في ظل فترة مزدحمة بالمنافسات بالنسبة لإنتر، الذي فاز يوم الثلاثاء الماضي على لاتسيو بثنائية نظيفة ليتأهل إلى مواجهة ديربي "الغضب" مع جاره ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا، كما أنه سيواجه فينورد الهولندي مطلع الشهر المقبل في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

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