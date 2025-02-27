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مكتبة الإسكندرية تستضيف مبادرة مؤسسة حياة كريمة «سر الصنعة»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستضيف مبادرة مؤسسة حياة كريمة

 استضافت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، مبادرة «سر الصنعة» التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، خلال شهر فبراير 2025 بمقر قصر الأميرة خديجة بمنطقة حلوان، محافظة القاهرة، التابع للمكتبة.

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بدأت المرحلة التجريبية لمبادرة «سر الصنعة» بتنظيم دورتين تدريبيتين عن حياكة الملابس التراثية «التلي» وصناعة الحُلى النحاسية خلال الفترتين من 9 إلى 27 فبراير، و23 إلى 27 فبراير 2025، على التوالي.


ركز التدريب على تنمية مهارات 27 مشاركة من السيدات الأكثر احتياجًا، حول كيفية تطوير مهاراتهن الفنية والحرفية، بما فيها كيفية تسعير منتجاتهن وتسويقها.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، وما يجمعهما من أهداف تنموية مشتركة للمساهمة في تنمية المجتمع وضمان حياة كريمة للفئات المختلفة. 

كما إنه في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على دعم قطاع الحرف التراثية واليدوية لما له من أهمية اقتصادية كبيرة وتعزيزًا لجهود الدولة المبذولة في محور التمكين الاقتصادي، تقدم المكتبة مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي تهدف تنمية وتطوير المهارات الفنية والحرفية وأيضًا ريادة الأعمال لدى الفئات العمرية المختلفة من الجنسين لتأهيليهم لسوق العمل.
 

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مكتبه الإسكندرية ووزارة التضامن الاجتماعي قصر الأميرة خديجة محافظة القاهرة

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