الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 19 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط دقيق
ضبط دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 19 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية المخابز السياحية الحرة جهود أجهزة وزارة الداخلية عدم الإعلان عن الأسعار قطاع الأمن العام

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