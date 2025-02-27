تنظيم الاتصالات يكشف جودة خدمات شبكات المحمول خلال الربع الرابع لعام 2024

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2024 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024) حيث يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

جودة خدمات الاتصالات

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس.

وبلغت مسافات القياس 139 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع لعام 2024، وقد تم تطوير آليات قياس جودة خدمات الصوت لتشمل خاصية تقديم خدمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع VOLTE لمواكبة أحدث التكنولوجيات التي تساهم في تحسين تجربة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال الربع الرابع لعام 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 6 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

• اورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 8 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 4 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

• إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 7 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 11 منطقة خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ منطقتين خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 5 مناطق خلال شهر أكتوبر لعام 2024.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال الربع الرابع لعام 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 6 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2024، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 52 ميجابت/ثانية بدلًا من 50 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الرابع لعام 2024، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورنج خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 48 ميجابت/ثانية بدلًا من 46 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

• إي آند: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهر ديسمبر لعام 2024 مقارنًة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2024، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 57 ميجابت/ثانية بدلًا من 55 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة خلال شهري ديسمبر وأكتوبر لعام 2024، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر ديسمبر لعام 2024 ليصبح 83 ميجابت/ثانية بدلًا من 88 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر لعام 2024.



إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:



1.إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات "الواي فاي" لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي Wi-Fi Calling بسوق الاتصالات المصري، والتي تتيح إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواي فاي بالأماكن المغلقة التي يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة المحمول، مثل المباني والأبراج شاهقة الارتفاع، ويُمكن الحصول على هذه الخدمة بسهولة ويسر دون تحمُل المستخدم لأي رسوم إضافية. وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.



2.توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لجزاءات الجودة، وقعت عليها شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، حيث ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها، وتحت إشراف الجهاز، في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

3. منح شركات المحمول ترخيص خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، وإطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصري

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بإجمالي قيمة 675 مليون دولار، مما يضمن تقديم خدمات اتصالات متطورة تواكب المعايير الدولية، ويعزز مكانة مصر كونها مركزًا إقليميًا رائدًا في تقديم التكنولوجيا المتقدمة. كما أطلق الجهاز تقنية الشريحة المدمجة eSIM بهدف تحسين تجربة المستخدمين في سوق الاتصالات المصري.

4. اعتماد 748 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 748 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2024 ليصبح إجمالي عدد المحطات التي تم اعتمادها 3102 محطة تغطية جديدة خلال عام 2024، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

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