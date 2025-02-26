تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل شركات المحمول في رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

مواعيد عمل منافذ الاتصالات

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

وتم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 1998 تحت مسمى مرفق الاتصالات بهدف إدارة وتنظيم مرفق الاتصالات.

وفي عام 2003 ومع دخول أكثر من مقدم خدمة للسوق المصري سواء في خدمات المحمول أو بخدمات الإنترنت الثابت صدر قانون الاتصالات رقم 10 بتغيير مسمى مرفق الاتصالات ليصبح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأسند إليه مهمة إدارة وتنظيم سوق الاتصالات والاضطلاع بمهام منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصرية.

تعظيم عوائد الدولة المصرية

وعلى مدار 25 عاما، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح أربعة أجيال لخدمات التليفون المحمول بالسوق المصري، وعمل على تعظيم عوائد الدولة المصرية وذلك من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار بسوق الاتصالات المصري، حيث أصدر الجهاز 86 رخصة لشركات محلية وعالمية تعمل في مجالات خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات الانترنت ونقل البيانات وخدمات التليفون الثابت وتأجير البنية التحتية، كما اعتمد الجهاز منذ نشأته 34 ألف نوع لأجهزة الاتصالات ما بين أجهزة محمول وراوتر وغيرها من الأجهزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.