الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات: رد 3.2 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم خلال عام 2024

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

 قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ العديد من الإجراءات التي  لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بعد رصد شكواهم وبلغت قيمة  المبالغ التي تم ردها إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ٣٫٢ مليون جنيه تم ردهم للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز خلال عام 2024، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى المطالبات غير الصحيحة بنسبه 66%. 

إجراءات تنظيم الاتصالات 

 جاء ذلك ضمن تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي عن عام 2024، وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة. 

 

عرض التقرير أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقي الشكاوى مثل تطبيق المحمول الخاص بالجهاز My NTRA، وموقع الجهاز على الانترنت، والبريد الإلكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس آب)، مما أسفر عن تلقي 299776 شكوى خلال عام 2024. 

إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي لنشر وتحسين خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية


أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي Wi-Fi Calling بسوق الاتصالات المصري، والتي تتيح إجراء المكالمات الصوتية بجودة عالية ونقاء للصوت من خلال استخدام شبكة الواي فاي بالأماكن المغلقة التي يتعذر فيها إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة المحمول، مثل المباني والأبراج شاهقة الارتفاع، ويُمكن الحصول على هذه الخدمة بسهولة ويسر دون تحمُل المستخدم لأي رسوم إضافية. 

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.


توقيع بروتوكول تعاون مُشترَك مع جهاز حماية المستهلك بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. 
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولًا للتعاون المُشترَك مع جهاز حماية المستهلك لتعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، حيث تضمن إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، وتفعيل آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى، وتأسيس قاعدة بيانات لشكاوى خدمات الاتصالات الواردة إلى جهاز حماية المستهلك ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى.


إقرار القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية، حيث ألزم الجهاز الراغبين في إجراء هذه المكالمات بتسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول العاملة بالسوق، وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، واستقبل الجهاز أكثر من 37 ألف شكوى تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، كما قام بالتنبيه على 16 مليون مكالمة إزعاجية من خلال رسالة NTRA Alert. 


توقيع شركات المحمول على آليات جزاءات الجودة بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لجزاءات الجودة، وقعت عليها شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، حيث ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها، وتحت إشراف الجهاز، في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.
89 مليون عملية استخدام للكود الموحد #155* للاستعلام عن او إلغاء الخدمات الترفيهية.

إطلاق خدمة الكود الموحد 

بلغ العدد الإجمالي لاستخدام الكود المختصر المجاني (*155#) 89 مليون عملية استعلام / إلغاء لخدمة ترفيهية (أغاني، أخبار، ألعاب،...)، منذ تاريخ تقديم الخدمة في يناير 2021، وقد قام الجهاز بإطلاق خدمة الكود الموحد للحد من ظاهرة إشراك المستخدمين في خدمات بدون عِلمهم أو رغبتهم.
 

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