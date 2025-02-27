القومي للاتصالات: التعاون مع الشركات العالمية يوفر تدريبًا على أحدث التقنيات

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات أن التعاون الأكاديمي مع كبري الشركات العالمية يساهم فى توفير تدريب عالي القيمة علي أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صقل مهارات الشباب المصري

وأشار إلى أن الهدف من المبادرات والبرامج التدريبية المختلفة والمتخصصة التي يقدمها المعهد هو صقل مهارات الشباب المصري التكنولوجية لارتياد وظائف المستقبل بكافة أنواعها والتي لا تقتصر فقط علي تلبية احتياجات الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في مصر بل امتدت لتشمل وظائف التعهيد والعمل الحر التي تتيح للكوادر الشابة تقديم خدماتها وإبداعاتها التقنية للشركات والمؤسسات على مستوى العالم مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى المدربين، احتفالا بالابتكار وتمكين الكوادر الشابة، بحضور د. شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية، ود. أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، ودو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، وما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال هواوي مصر، والمهندس عمرو زايد، رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات هواوي مصر، والمهندسة أسماء سراج الدين رئيس أكاديمية هواوى مصر.

وأضاف أن هذا التعاون يصب في ترسيخ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الدولة لبناء الإنسان المصري.

ويتماشى تطوير المهارات الرقمية مع الأهداف القومية التي تسعى الى إعداد كوادر بشرية قادرة على إثبات التميز في سوق العمل، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

أكد الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديميات والمسابقات أصبحت بمثابة منصات حقيقية لصناعة قادة المستقبل الذين سيقودون مسيرة التحول الرقمي في مصر، معربًا عن فخره بالطلاب المتفوقين الذين فازوا بمسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مُحثًا الشباب حول أهمية التحلي بالإصرار والعزيمة وتطوير مهاراتهم لمواجهة أي تحديات.

وأضاف: "تمتلك مصر كوادر شابة قادرة على المنافسة عالميًا، هؤلاء الشباب هم قادة التكنولوجيا والابتكار في المستقبل. الاستثمار في التعليم التقني وتطوير المهارات الرقمية هو أساس بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهو السبيل الأمثل لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، انه على مدار ٢٥ عاما، نحن ملتزمون بتمكين الجيل القادم من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة ليس فقط للنجاح، بل للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل رقمي مشرق لمصر بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.

وشمل المؤتمر تكريم الطلاب المتفوقين الذين حصلوا على الميداليات الماسية والبلاتينية والذهبية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مجالات الحوسبة والشبكات والحوسبة السحابية لعامي 2023 و2024، بالإضافة إلى سفراء أكاديميات هواوي بالجامعات المصرية.

كما تم تكريم مدربي أكاديميات هواوي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وخبراء المعهد القومي للاتصالات الذين لعبوا دورًا محوريًا في صقل مواهب هؤلاء الطلاب، وتدريبهم علي أحدث التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز القدرات التنافسية لهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.

وتم تكريم ايضًا أسماء سعفان، بالمعهد القومي للاتصالات، وليلي أحمد، بجامعة بورسعيد، والحسيني إبراهيم، بجامعة المنوفية، وتامر صالح، بالجامعة الروسية، الحاصلين على لقب أفضل مدرّب على مستوى شمال أفريقيا من هواوي العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم تكريم لمياء سعيد الفضالي، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والحاصلة على لقب أفضل مدرّب على مستوى العالم في مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصين.

وخلال فعاليات المؤتمر، تعرف الحضور على الإنجازات البارزة التي حققها المدربين والطلاب، منهم المهندس عمر أكرم، والذي شارك الحضور تجربته في دورات هواوي التدريبية ومسابقة هواوي العالمية، وكيف ساعدته في مسيرته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تأهيل الشباب المصري

كما استعرضت المهندسة أسماء سراج الدين رئيس أكاديمية هواوى مصر الإنجازات التي حققتها أكاديميات هواوي في مصر والتي يبلغ عددها ١٢٠ أكاديمية في أكثر من ٥٥ جامعة وجهة حكومية، وعرضت الخطط المستقبلية والبرامج المختلفة التي سترعاها أكاديمية هواوي خلال الفترة القادمة التي تعمل علي تمكين الشباب المصري وتأهيلهم لمواكبة متطلبات قطاع التكنولوجيا العالمي المتسارع.

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