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شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تحتفل بحصولها على شهادات الأيزو

شركة الصرف الصحي
شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

نظّمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية احتفالية خاصة بمناسبة حصولها على شهادات الأيزو واعتماد قطاعاتها المختلفة بشهادات الجودة في مجالاتها المتنوعة أيزو "2015/9001 - 2017/17025 - 2018/45001 - 2015/14001"، وذلك بحضور اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة، ورؤساء القطاعات، والعاملين بها.

 

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وخلال الحفل، كرّم اللواء محمود نافع القطاعات والإدارات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود العاملين والتزامهم بمعايير الجودة العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد “نافع” أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه مجرد شهادة، بل هو دليل على دقة الأداء، وجودة الخدمة، والالتزام المستمر بالتطوير والتحسين، لافتًا إلى أن ذلك يعزز الولاء والانتماء لدى العاملين، ويؤثر إيجابيًا على رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف: “إن حصول الشركة على شهادات الأيزو في مختلف القطاعات يُعد تتويجًا لجهود جميع العاملين، الذين أثبتوا قدرتهم على العمل بروح الفريق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ونحن مستمرون في مسيرة التطوير والتحديث لضمان تقديم خدمات تليق بأهالينا في الإسكندرية”.

كما شدد “نافع” على أن تطبيق معايير الجودة العالمية في جميع مجالات العمل بالشركة يعكس الالتزام المستمر بتحسين الأداء، مؤكدًا أن ذلك يُجسد التميز في تقديم الخدمات للجمهور.

وفي ختام الحفل، أعرب العاملون المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه يشكّل دافعًا لهم لمواصلة العمل بجد واجتهاد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات للشركة.

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شركة الصرف الصحي بالاسكندرية مهندس محمود نافع

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