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رياضة

ريال مدريد يتلقي صدمة بعد عبور سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

 تلقى ريال مدريد صدمة بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعرض داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، لإصابة قوية خلال انتصار فريقه بنتيجة 1-0 أمام ريال سوسيداد، ما اضطره لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة. 

 

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

 وجاءت إصابة سيبايوس بعد اصطدام قوي مع الياباني تاكيفوسا كوبو أثناء صراع على الكرة، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ولم يتمكن من مواصلة اللعب، ليخرج بمساعدة الطاقم الطبي للريال متأثرًا بالإصابة.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عقب المباراة أن سيبايوس يعاني من مشكلة عضلية، قائلًا: "سيخضع للفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته. إنه أمر مؤسف، لكن لا يوجد ما يمكن فعله الآن سوى الانتظار".

 

فحوصات طبية 


ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات دقيقة اليوم الخميس، لتحديد مدى خطورة الإصابة وموقفه من مواجهة ريال بيتيس المقرر إقامتها بعد غد السبت على استاد بينتو فيامارين في الدوري الإسباني.

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