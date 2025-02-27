الخميس 27 فبراير 2025
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ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن مع حلول شهر رمضان.. خبراء: زيادة تصل لـ 15%.. والمصريون يستهلكون 4 ملايين دجاجة في اليوم

سعر الفراخ اليوم
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2025؛ الذي يحل مطلع الأسبوع المقبل، مما أثار حالة من القلق للمواطنين من مواصلة الارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم في المزارع

 وارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع لتتراوح بين 90 و91 جنيهًا للكيلو، والبلدي بين 104 جنيهات و105 جنيهات للكيلو.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

 استهلاك الدواجن في شهر رمضان يرتفع 35% عن الأيام العادية

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات إعلامية؛ إن استهلاك الدواجن في شهر رمضان يرتفع 35% مقارنة بالأيام العادية.

 

<strong>الدكتور ثروت الزيني</strong>
الدكتور ثروت الزيني

 استهلاك 4 ملايين دجاجة في اليوم خلال شهر رمضان

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أنه يتم استهلاك 4 ملايين دجاجة في اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

المربون يحققون الأرباح في دورة شهر رمضان

وأوضح «الزيني»أن دورة شهر رمضان بالنسبة للمربي هي التي تحقق له الأرباح لتعويض الخسائر في دورات تربية أخرى.

6 دورات لتربية الدواجن في السنة الواحدة

وتابع: أن دورات تربية الدواجن تصل لـ 6 دورات في السنة الواحدة، وأن بعض هذه الدورات تحقق خسائر، وأخرى تحقق أرباحا كدورة التربية في رمضان.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

السبب في زيادة أسعار الدواجن 

وعن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، قال إن  زيادة أسعار الدواجن في رمضان بسبب كثرة الطلب عليها وزيادة الاستهلاك في هذه الفترة.

15% ارتفاعًا في أسعار الدواجن بالأسواق

وأكد «الزيني»  أن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 15% بالتزامن مع اقتراب  شهر رمضان.

زيادة إنتاج الدواجن

وأشار إلى أن هناك زيادة في إنتاج الدواجن ولم يتم الاستيراد من الخارج، موضحًا أن ثبات أسعار الأعلاف هو ما يشجع منتجي الدواجن على التربية بكثرة.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

توسع في زراعة الأعلاف

وأضاف أن هناك توسع في زراعة الأعلاف، إلا أن الصويا يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

استيراد نحو 8 ملايين من البيض التركي 

ونوه «الزيني» إلى أنه تم استيراد 8 ملايين بيضة من تركيا.

توقعات بانخفاض أسعار البيض والدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعاته بشأن أسعار البيض والدواجن خلال الفترة المقبل، فتوقع «الزيني» أن تشهد أسعار البيض والدواجن ترجعًا خلال الفترة المقبلة.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن خلال الأسبوع الأخير من فبراير 

ومن جهته؛ أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، بالتزامن مع الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

 

<strong>د. عبدالعزيز السيد</strong>
د. عبدالعزيز السيد

السبب في ارتفاع أسعار الدواجن 

وأوضح أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى الزيادة الكبيرة في سعر مدخلات الصناعة، إذ ارتفع سعر الكتكوت بزيادة تخطت الـ 100%، ليصل سعر الكتكوت الأبيض لـ 62 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحصنات والأدوية البيطرية.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

وتوقع «السيد» استمرار ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق مع زيادة الطلب في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 100.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ  البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.2 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك. 

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