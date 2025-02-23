«حماية المنافسة» يحيل 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين إلى النيابة، تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المخالفة للقانون، شعبة الثروة الداجنة تطالب بحل المجلس

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي "كتاكيت التسمين" والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وإحالتهم إلى النيابة العامة، في إطار القيام بدوره المنوط به للعمل على مواجهة جميع أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس جموع المواطنين.

ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات ضد 162 شركة

وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي

ووفقًا لما أعلنه الجهاز ثبت من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

التوصل لأدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار الكتاكيت

وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة

و توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

إلزام المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد الأسعار

وألزم جهاز حماية المنافسة جميع المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة، مثمنًا التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.

استمرار الجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة

وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة

يضاف إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).

د. عبدالعزيز السيد

الأهم من إصدار القرار النتيجة السريعة له

ومن جهته؛ علق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على القرار قائلًا إن الأهم من إصدار القرار النتيجة السريعة له، بأن يكون هناك ردع سريع يعود بالنفع على السوق، وعلى أسعار المنتجات، وألا يأخذ قرار الإحالة والتحقيقات وقت أطول، دون تنفيذ قرار سريع.

فرض الغرامة ليس الحل الأمثل أو ذات جدوى

وأضاف أن فرض غرامة فقط ليس الحل الأمثل أو ذات جدوى، لأن الغرامة ليست بذات قيمة المكاسب التي حققتها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، فالشركات رفعت أسعار الكتاكيت إلى سعر مبالغ فيه لما يقرب من عامين، وحققت أرباح طائلة من هذه الأسعار، التي دفع ثمنها المواطن الذي ارتفعت عليه أسعار الدواجن متأثرة بزيادة سعر الكتكوت.

نطالب بالردع السريع وأن يكون الحسم في هذه القضايا سريعًا

وأشار إلى أن تكلفة الكتكوت لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 20 جنيهًا، فكيف يصل لسعر يتخطى الـ 60 جنيهًا، لذلك نؤيد كشعبة الثروة الداجنة قرار جهاز حماية المنافسة ولكن نطالب بالردع السريع، وأن يكون الحسم في هذه القضايا سريعًا، لما ترتب عليها من تأثير سلبيًا على المواطنين.

الشكر إلى وزارة الزراعة التي وجهت الجهاز لثبوت المخالفات

ووجه «السيد» الشكر إلى وزارة الزراعة التي وجهت الجهاز لثبوت المخالفات، إذ تحدثنا كثيرًا عن الارتفاعات الجزافية في أسعار الكتاكيت وتأثيرها خلال العامين الماضيين على سعر الدواجن.

أسعار البيض مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة إنتاجها

وتابع: أن أسعار البيض أيضًا مازالت مرتفعة مقارنة بتكلفة إنتاجها، الذي وفقًا لما يؤكده منتجي البيض أن الكرتونة تحتاج إلى 6 كيلوات من العلف، وبحساب التكلفة فإنه من المفترض ألا يزيد سعر البيض عن 120 جنيهًا للكرتونة.

ضرورة التحرك الحكومي لمواجهة الارتفاعات في سعر البيض

وقال إن البيض من السلع الضرورية التي يستهلكها المواطنين أكثر من الدواجن، ويجب أن يحدث تحرك إيجابي من الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار البيض، خاصة وأن الحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج وعليه يجب توفير المنتجات بأسعار تلائم التكلفة، وعدم استغلال احتياج الناس للسلع الغذائية بالعمل على تحقيق الأرباح غير المستحقة، إذ لا تعني أبدًا آليات السوق الحر بفرض الممارسات الاحتكارية لتحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

استنكار تورط اتحاد منتجي الدواجن في المخالفات

واستنكر الدكتور عبدالعزيز السيد؛ ثبوت مخالفة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات، متسائلًا كيف يتورط اتحاد منتجي الدواجن في مخالفة دوره المنوط به، الذي يشمل تعضيد زيادة الثروة الداجنة وتنمية استثماراتها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها.

المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن

وطالب «السيد» بضرورة حل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في حال ثبوت تورطه فيما يخالف دوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.