ميدو مهددًا: إجراءات رادعة ضد من يحاول ترهيب اتحاد الكرة لمنع حضور الجماهير

كشف أحمد حسام "ميدو"، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أن نادي الزمالك سيتخذ الإجراءات القانونية لردع من يحاول ترهيب المسئولين في اتحاد الكرة أو رابطة الأندية ولجنة المسابقات، لمنع الجمهور من حضور المباريات.

ميدو يهاجم مثيري الفتنة بين الجماهير

وهاجم أحمد حسام "ميدو" من أطلق عليهم "مدمني إثارة الفتنة"، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمر مرور الكرام، وأن المسئولين عن الكرة لن يسمحوا بإعادة فترة منع حضور الجمهور للمباريات.

وقال أحمد حسام "ميدو" عن ترهيب مسئولي إتحاد الكرة بشأن حضور الجمهور للمباريات: "الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لردع أي شخص أو أي مؤسسة تحاول أن ترهب المسئولين في اتحاد الكرة أو في رابطة الأندية أو لجنة المسابقات بشغب الجمهور.."

ميدو يكشف الإجراءات التي يتخذها الزمالك بشأن مثيري الفتنة، فيتو



وهاجم ميدو من وصفهم بمثيري الفتنة فقال: "ما حدث من بعض من مدمني إثارة الفتنة لن يمر مرور الكرام.. نحن في دولة قانون وكلنا ثقة في المسئولين بأنهم لن يسمحوا لأي شخص بإعادتنا لأيام سوداء تأذينا وتضررنا منها جميعا.."

وأكد ميدو أهمية حضور الجمهور للمباريات، حيث قال: "نريد أن يستمتع الجمهور المصري بحضور المباريات وبالمنافسة الشريفة بين الأندية وبأن يطمئن أولياء الأمور على أولادهم وبناتهم عند ذهابهم للمدرجات وهذا لن يحدث إلا بمحاسبة مثيري الفتنة أي كان من يحتمون بهم!! #مصر_فوق_الجميع"

شغب الجمهور في مباراة الأهلي وحرس الحدود

جدير بالذكر خروج بعض التصريحات تدعو إلى استثارة الجماهير على بعضها، بعد الشغب الذي وقع من الجماهير في مباراة الأهلي وحرس الحدود، حيث قاموا بتكسير الكراسي وأعمال شغب.

مباراة الأهلي وحرس الحدود، فيتو

وبعض المحللين يشيرون إلى أن ما حدث من شغب في المباراة كان نتيجة لما وصفوه بقيام البعض بشحن الجماهير، والهجوم على المسؤولين والرأي العام المصري من خلال لهجات التهديد التي حدثت.

وأكد المحللين الرياضيين أن ما حدث كان اشتباكات بين جماهير نفس النادي في مباراة الأهلي وحرس الحدود، مطالبين باتخاذ قرارات انضباطية لمن يقوم بعمل شحن للجمهور وتعمل إثارة الفتنة والشغب.

عقوبات رابطة الأندية ضد اللاعبين والجمهور

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري، ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة، وشهدت عقوبات على الأهلي والزمالك، على خلفية الشغب الذي قامت به الجماهير بالمدرجات خلال القمة 129 في الدوري المصري.

وجاءت العقوبات بإيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد للعب العنيف.

اشتباكات بين الجمهور، فيتو

وإيقاف علي عمر صابر لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

وإيقاف جيفرسون انكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث.

وإيقاف يعقوب عيسى هاكو لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

رابطة الأندية توقع عقوبات على اللاعبين والأندية، فيتو

وإيقاف محمود محمد طاهر شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

وإيقاف باهر محمد مجدي المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد للعب العنيف.

وإيقاف نادر فرج محمد عبد الله لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

غرامة على الأهلي وحرمان الزمالك من جمهوره

وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه، ومنع الجماهير التي حضرت ديربي القاهرة الماضي في مدرجات الدرجة الثالثة شمال الخاصة بالأهلي، من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة الـ16 من دوري النيل، وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

وإيقاف نبيل عماد علي المهدي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

حرمان جمهور الزمالك من حضور مباراتين، فيتو

مع توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك، على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق المقبلتين في الجولة الـ16 والـ17 من دوري نايل.



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